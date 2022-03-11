فيتامين هام “يتداخل بشكل معقد” في نمو الشعر!

2022/03/11 | 13:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ إذا كان تساقط الشعر اليومي أكبر من حوالي 100 شعرة في اليوم، فقد يحدث ترقق تدريجي.وغالبا ما يصبح هذا ملحوظا بشكل متزايد في السنوات اللاحقة، عندما يتباطأ نمو الشعر.ويمكن أن يتسبب تساقط الشعر الدائم في الشعور بالضيق، ولكن هناك عدد من العلاجات الطبيعية التي أظهرت نتائج واعدة في تحفيز نمو الشعر.[…]

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