وفاة الضابط البوليفي تيران سالازار قاتل جيفارا

2022/03/11 | 13:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الضابط البوليفي ماريو تيران

سالازار الذي أكد أنه قتل القائد الثوري

الأرجنتيني الكوبي إرنستو "تشي" غيفارا

سنة 1967، الخميس عن 80 عاما في مدينة سانتا

كروث دي لا سييرا في شرق بوليفيا، على ما

أعلن أح

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