هزة أرضية تضرب مدينة سورية

2022/03/11 | 13:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 درجة، على مقياس

ريختر، غرب مدينة حلب على الحدود

السورية التركية.





وقال المركز الوطني للزلازل، إن محطات

الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت

وقوع هزة أرضية بقوة 3.1 درجات على مقي

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