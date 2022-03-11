مصرع وإصابة عدد من الأشخاص في حادث سير مروري في بابل

2022/03/11 | 13:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

كشفت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، مصرع وإصابة عدد من الاشخاص بحادث سير على الطريق السريع ضمن قاطع المحافظة الشمالي.

وأوضحت قيادة الشرطة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "حادث اصطدام أربع مركبات على الطريق الدولي السريع ضمن قاطع المحافظة الشمالي، أسفر عن مصرع ستة أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة كحصيلة أولية ".

وأضافت أن "الأجهزة الأمنية المختصة باشرت وعلى الفور بنقل المصابين الى المستشفى لتقلي العلاج والجثث الى الطب العدلي، فيما إتخذت كافة الاجراءات القانونية اللازمة حول الحادث".

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