مستثمرون يشترون جزيرة لتأسيس دولة خاصة بهم مقابل 180 ألف دولار

2022/03/11 | 13:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت حملة تمويل جماعية بشراء جزيرة "كوفي كاي" الصغيرة قبالة ساحل بليز، مقابل 180، ألف دولار بهدف إنشاء دولة مجهرية تسمى "آيلانديا".

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