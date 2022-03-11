الكشف عن وجود دوافع لمنع اكبر مشاريع الكهرباء في الانبار

2022/03/11 | 14:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار ..اقر قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم العوسج ، الجمعة، بوجود دوافع سياسية تحول دون انجاز مشروع حيوي يجعل من الانبار محافظة منتجة للكهرباء .وقال العوسج في تصريح لـ / المعلومة/ ان ” دوافع سياسية تقف بضد من انجاز مشروع محطة توليد ديزل الحرارية المركبة في قضاء هيت […]

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