المنتخب الوطني يتجمع في بغداد قبل فتح صفحة التحضيرات للتصفيات

2022/03/11 | 14:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، اليوم الجمعة، أن المنتخب الوطني سيتجمع مساء اليوم، قبل البدء بالتحضير لتصفيات كأس العالم.وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد لـ”ايرث نيوز” إن “المنتخب الوطني سيتجمع مساء اليوم في أحد فنادق العاصمة بغداد بحضور جميع اللاعبين المحليين والكادر التدريبي”.وأضاف أن “المنتخب الوطني سيخوض اولى وحداته التدريبية […]

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