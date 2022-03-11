الأمم المتحدة تدعو لعدم التسامح مع العنف ضد النساء والفتيات

2022/03/11 | 14:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت إنه يجب أن تتمتع المرأة في أفغانستان بحقوق متساوية في التظاهر سلميا دون خوف من الانتقام والتحدث عن المشاكل في المجتمع.وقالت باشليت في بيان: “غالبا ما يتم تصوير نساء هذا البلد في المحافل الدولية ووسائل الإعلام على أنهن ضحايا.في الواقع ، كانت المرأة […]

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