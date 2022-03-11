نجل السيد السيستاني يكتب عن الشباب وأولويات الحياة .. وما هي الاسس الاربعة التي توصل للسعادة والفضيلة

2022/03/11 | 14:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب السيد محمد باقر السيستاني نجل

المرجع الديني الاعلى السيد علي

الحسيني السيستاني عن أولويات الشباب

في الحياة ومنها السعادة والفضيلة

وتنشر وكالة نون الخبرية نص المقال

نقلا عن موقع الائمة الاثنا عشر

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