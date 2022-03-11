رئيس وزراء المجر: الاتحاد الأوروبي لن يفرض عقوبات على الغاز أو النفط الروسي

2022/03/11 | 14:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن الاتحاد الاوروبي لن يفرض عقوبات على الغاز والنفط الروسيين.وحسب ما كتبه أوربان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الغاز أو النفط الروسي”.وأضاف أوربان: “تمت تسوية القضية الأكثر أهمية بالنسبة لنا بطريقة مواتية، لن تكون هناك عقوبات […]

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