2022/03/11 | 14:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خطط السماح لمتطوعين بالقتال في أوكرانيا، حيث أرسل آلاف الجنود الروس في إطار ما وصفها بـ"عملية عسكرية خاصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تسمح للسوريين بـ"التطوع" للقتال.. وبوتين يأمر بتسهيل وصولهم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تسمح للسوريين بـ"التطوع" للقتال.. وبوتين يأمر بتسهيل وصولهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).