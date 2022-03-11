الركابي: المالكي والصدر تداولا كيفية ايجاد حلول تنهي الازمة الراهنة

2022/03/11 | 14:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدلى مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بأول تعليق بعد الاتصال الهاتفي الذي تلقاه المالكي من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال هشام الركابي، مدير مكتب المالكي في تدوينة إن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تلقى اتصالا هاتفيا من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وأضاف الركابي، تداول الجانبان مستجدات الوضع السياسي، وكيفية ايجاد حلول تنهي

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