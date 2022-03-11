2022/03/11 | 14:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتواجد آرون جاكسون مراسل CNN، على الحدود في بولندا لمساعدة اللاجئين من أوكرانيا على بدء حياة جديدة بعد الفرار من الحرب الدائرة على الأرض بينها وبين روسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على الحدود البولندية.. استمرار تدفق اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على الحدود البولندية.. استمرار تدفق اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).