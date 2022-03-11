الحشد يكشف مضامين إستراتيجية امن ديالى لعام 2022

2022/03/11 | 14:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف الحشد الشعبي، الجمعة، عن مضامين ستراتيجية امن ديالى لعام 2022 في ظل المتغيرات الميدانية.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” قيادة عمليات محور ديالى في الحشد الشعبي عقدت اجتماعا مهما برئاسة طالب الموسوي قائد المحور وجرى وضع إستراتيجية الأمنية لعام 2022 والتي تتضمن 3 مسارات مهمة”.[…]

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