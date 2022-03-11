تعليق مفاوضات الملف النووي الإيراني

2022/03/11 | 14:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلن الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني اليوم الجمعة عن الحاجة الى "توقف" في المفاوضات الجارية في فيينا، بعدما كانت بلغت مراحل حاسمة.

وكتب وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل عبر تويتر: "ثمة حاجة الى وقفة في مباحثات فيينا"، في خطوة تأتي غداة إعلان طهران أن واشنطن طرحت "مطالب جديدة" خلال المفاوضات، وبعد أيام من مطالبة روسيا بنيل ضمانات أميركية مرتبطة بالعقوبات الغربية التي فرضت عليها جراء غزوها لأوكرانيا".

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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