السيد القبانجي: الحكومة مسؤولة عن مكافحة ظاهرة غلاء الاسعار واحتكار المواد الغذائية

2022/03/11 | 14:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا امام جمعة النجف الاشرف، السيد صدرالدين القبانجي، اليوم الجمعة، الحكومة لتشكيل لجان من اجل مكافحة ظاهرة غلاء الاسعار ومحاسبة محتكري المواد الغذائية.وقال السيد القبانجي خلال خطبة الجمعة في النجف الاشرف، وتابعتها “الايام نيوز”، إنه “يحذر من خطري الابتزاز الالكتروني والمخدرات، ونحن نواجه خطرين كبيرين هما المخدرات التي تستشري وخطر الابتزاز الالكتروني نتيجة […]

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