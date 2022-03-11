المنعكسات الشرطية وعلاقتها بالادب والفن .... في ضوء فكر الدكتور نوري جعفر الجزء الاول. - ياسر جاسم قاسم

2022/03/11 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسر_جاسم_قاسم نشر الدكتور نوري جعفر دراسة مهمة بعنوان "علم المنعكسات الشرطية" في مجلة الثقافة الجديدة العدد 64 والصادر في آب 1974، العلم الذي اقترن ب(بافلوف) والذي تحدث فيه عن الانعكاس الفسلجي او الانطباع الذهني ، والذي يحصل في الدماغ بفعل المؤثرات البيئية المحيطة ، والتي يعتبرها جعفر اعلى مستويات التنظيم المتمثل في دماغ الانسان.ان الانعكاس يمثل جزءا من عملية النشوء والارتقاء/التطور اذ يشرح الدكتور جعفر " ك ......





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