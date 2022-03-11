التوسع الرأسمالي وفعالية اليمين المتطرف - لطفي حاتم

2022/03/11 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم - أدى انهيار منظومة الدول الاشتراكية الى تفكك البرامج السياسية – الفكرية لأحزاب اليسار الاشتراكي متزامنة مع هيمنة اقتصادات الدول الرأسمالية الكبرى على الاقتصاد العالمي وحركة اسواقه الوطنية.- تراجع برامج أحزاب اليسار السياسية ترافق وزيادة فعالية اليمين السياسي المتطرف في السياسة الوطنية.لغرض متابعة فعالية اليمين المتطرف في الدول الرأسمالية أسعى الى دراستها عبر المفاصل التالية -أولا- الر ......





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