نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية فهد سليمان لـ«القدس»: مشاركتنا باجتماعات المركزي لم تكن مرهونة بأية مقايضات - فهد سليمان

2022/03/11 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فهد_سليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية فهد سليمان لـ«القدس»: مشاركتنا باجتماعات المركزي لم تكن مرهونة بأية مقايضاتدمشق/ غزة – «القدس»– محمود أبو عواد –أكد فهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على أن قرار مشاركة الجبهة في اجتماعات المجلس المركزي الذي عقد مؤخرًا في رام الله، تم بتأييد أغلبية ساحقة داخل مؤسسات الحزب، وأنه اتخذ بعد حوار جدلي تفاعلي مثمر.وقال سلي ......





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