الكاظمي يؤكد على ضرورة تشكيل حكومة وطنية

2022/03/11 | 14:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، ضرورة تشكيل حكومة وطنية، تتصدى للاستحقاقات، وتدافع عن الوطن ووحدته.وقال الكاظمي في تغريدة عبر “تويتر” إننا “أدينا الواجب الذي اُستدعينا من اجله في خدمة شعب العراق العظيم”.وأضاف، “لم نتردد أو نتقاعس أو نساوم على حساب المصلحة الوطنية ولم نقدم مصالحنا على مصالح شعبنا […]

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