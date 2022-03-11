تزامنًا مع الغزو الروسي.. كتلة هوائية باردة تفاقم المأساة في أوكرانيا

2022/03/11 | 14:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول عالم الأرصاد الجوية في شبكة CNN، تشاد مايرز، إن العديد من المدن في أوكرانيا دون كهرباء بعد أن تعرضت للقصف من قبل القوات الروسية، حيث يتعين على هذه المدن الآن التعامل مع كتلة هوائية باردة جعلت درجات الحرارة تصل الى درجة التجمد تقريبًا.

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