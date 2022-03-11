2022/03/11 | 15:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ربطت دراسة جديدة بين الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19” وظهور أعراض شيخوخة الدماغ لدى المرضى إضافة إلى تغيرات دماغية أخرى.ونقلت “سي إن إن” دراسة نشرتها مجلة “ناتشر” العلمية، قالت فيها إن أدمغة من أصيبوا بكورونا عانت فقدان أكبر للمادة الرمادية، والتشوهات في أنسجة المخ، وذلك مقارنة بأولئك الذين لم يُصابوا بالفيروس، إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة تربط بين الإصابة بكورونا وشيخوخة الدماغ وتغيرات أخرى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة تربط بين الإصابة بكورونا وشيخوخة الدماغ وتغيرات أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).