شركة فرنسية كبيرة لمواد البناء تؤكد مواصلتها العمل في روسيا

2022/03/11 | 15:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكدت الشركة الفرنسية “ليروي ميرلين” لتجارة مواد البناء أنها ستواصل العمل في روسيا، ويأتي ذلك بعد إعلان بعض الشركات الأجنبية خروجها من السوق الروسية.ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية عن رسالة موجهة من إدارة “ليروي ميرلين” إلى شركاء الشركة الفرنسية: “على الرغم من الشائعات، فإننا نواصل العمل (في روسيا) ولا نخطط لوقف أنشطة الشركة”.وأشارت […]

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