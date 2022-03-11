2022/03/11 | 15:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VpM8DOt6tTo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إدارة زاخو.. كوردستانيون يستذكرون اتفاقية ١١ اذار) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إدارة زاخو.. كوردستانيون يستذكرون اتفاقية ١١ اذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).