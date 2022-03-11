السفارة الاميركية تباشر باستخدام منظومة السيرام

2022/03/11 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

باشرت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم الجمعة، باستخدام منظومة الدفاع الجوي ال C-RAM كنوع من التدريبات.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "السفارة الأميركية باشرت ظهر اليوم الجمعة، باستخدام الدفاع الجوي ال C-RAM كنوع من التدريبات".

وكان مصدر أمني قد قال في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "السفارة الأميركية في بغداد ستجري في تمام الساعة 1300 اليوم الجمعة 2022/3/11 اختباراً لمنظومة الدفاع الجوي C-RAM ومركز الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد".

وأضاف انه "سيتخلل الاختبار انطلاق صافرات الانذار ورشقات اطلاقات نارية".

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