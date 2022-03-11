الكاظمي يحمل القوى السياسية مسؤولية تشكيل الحكومة

2022/03/11 | 15:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصلنا الوطن الى انتخابات حرة ونزيهة ووضعنا بصبر أسس تجاوز الأزمات.

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