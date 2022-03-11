مقتل 4 إرهابيين أحدهم قيادي بما يسمى ولاية كركوك بضربتين جويتين

2022/03/11 | 15:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني ،اليوم الجمعة، مقتل اربعة إرهابيين أحدهم قيادي بما يسمى ولاية كركوك بضربتين جويتين في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان ان القوة الجوية نفذت ضربتين جويتين على وكر للإرهابيين في سلسلة جبال ماما التابعة لقضاء الدبس في محافظة كركوك.

وأضافت، وقد أسفرت هاتين الضربتين عن قتل اربعة إرهابيين كانوا بداخلها أحدهم قيادي بما يسمى ولاية كركوك وهو المسؤول عن عدد من القناصيين الإرهابيين.

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