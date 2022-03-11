قيادات الإقليم تصدر بيانات بمناسبة الذكرى الـ 52 لبيان آذار

2022/03/11 | 15:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت قيادت اقليم كردستان ،اليوم الجمعة، بيانات بمناسبة مرور اثنين وخمسين عاما على توقيع اتفاقية الحادي عشر من آذار عام الف وتسع مئة وسبعين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني في بيان ان انه يشدد على رسالة السلام لشعب كردستان، مجددا التأكيد على أن إرادة الشعب الكردي لن تنكسر تحت أي ظرف من الظروف.

في السياق ذاته أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ان اتفاق الحادي عشر من آذار يُعد أهم إنجاز في التاريخ الجديد للشعب الكردستاني والذي أصبح أول وثيقة قانونية تعترف بحقوقه المشروعة.

في حين أكد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني ان الاقليم لن يتنازل عن حقوقه المشروعة بأي شكل من الأشكال مبديا في الوقت ذاته الاستعداد لعقد حوار شامل وفقاً للدستور لحل المشاكل العالقة.

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