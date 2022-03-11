الزوراء يحدد موعد مغادرته إلى الإمارات تحضيراً لمواجهة الشارقة

2022/03/11 | 15:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي الزوراء الرياضي، اليوم الجمعة، موعد مغادرة وفد فريقه الكروي إلى الإمارات لمواجهة الشارقة في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا.وذكر النادي في بيان تلقته “ايرث نيوز” أن “الفريق يواصل التحضير لمواجهة الشارقة الاماراتي ضمن ملحق دوري ابطال اسيا المؤهل لدوري المجموعات”.واوضح أن “الفريق سيخوض صباح الغد مرانه الاخير في بغداد […]

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