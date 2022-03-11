الأمم المتحدة تعلن عن موقفها تجاه سماح فيسبوك بالتحريض ضد الجيش الروسي

2022/03/11 | 15:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء نبأ سماح شركة “ميتا” على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.وقالت المتحدثة باسم المفوضية إليزابيث تروسيل، في إفادة صحفية في جنيف يوم الجمعة إن المفوضية “ستثير الأمر” مع الشركة.وأضافت: “هذه قضية معقدة للغاية، لكنها تثير بعض المخاوف […]

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