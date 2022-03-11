بعد اعلان توقفها.. إيران لن تدع أي “عامل خارجي” يؤثر على رغبتها بإنجاح مفاوضات النووي

2022/03/11 | 15:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، أنها لن تدع أي “عامل خارجي” يؤثر على رغبتها في انجاح المباحثات مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي، وذلك بعيد إعلان الاتحاد الأوروبي ،اليوم الجمعة، عن “توقف” في مفاوضات فيينا.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده عبر تويتر “لن يؤثر أي عامل خارجي على رغبتنا المشتركة في المضي قدما من أجل اتفاق جماعي”، معتبرا أن توقف المباحثات “قد يشكل دافعا لحل أي مسألة متبقية و(تحقيق) العودة النهائية” الى اتفاق عام 2015 الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه في 2018.

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