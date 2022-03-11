2022/03/11 | 15:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس ،اليوم الجمعة، فرض بلادها عقوبات على 386 نائبًا روسيًا أيّدوا غزو موسكو لأوكرانيا.

وأشارت الوزيرة في بيان إلى أن هؤلاء النواب الذين صوّتوا للاعتراف باستقلال منطقتيْ دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا، سيخضعون لمنع السفر ولتجميد أصولهم في المملكة المتحدة إذا وجدت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لندن تفرض عقوبات على 386 نائبًا روسيًا أيّدوا غزو بلادهم لأوكرانيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لندن تفرض عقوبات على 386 نائبًا روسيًا أيّدوا غزو بلادهم لأوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).