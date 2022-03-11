أنقرة ترجح عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي في وقت قريب

2022/03/11 | 15:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الرئاسة التركية عن إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت قريب.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الرئاسة ابراهيم غالن أكد فيه ان اللقاء بين بوتين وزيلينسكي ممكن في المستقبل القريب، وهناك أسباب للاعتقاد أن ذلك سيحصل عاجلا أم آجلا مبينا ان أنقرة ستواصل أداء دور مناسب في هذا الصدد.

وأعرب غالن عن قناعته بأن بوتين هو الشخص الذي بإمكانه وضع حد للقتال الجاري حاليا في أوكرانيا مضيفا ان الرئيس الروسي في نهاية المطاف الشخص هو الذي ستعود إليه الكلمة الأخيرة في هذه المسألة.

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