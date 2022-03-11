سياسي: التقارب بين الصدر والمالكي يمثل صفعة لهؤلاء

2022/03/11 | 15:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الخبير في الشأن السياسي العراقي علي البيدر، اليوم الجمعة، ان تقارب كل من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يمثل صفعة لبعض الجهات التي تعتاش على الازمات السياسية.وقال البيدر، لوكالة “ايرث نيوز” ان “القوى السياسية استشعرت خطورة بقاء حالة الانسداد السياسي في البلاد وان هناك تصعيد […]

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