تراجع في الأسواق المالية الآسيوية

2022/03/11 | 15:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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سجّلت الأسواق الآسيوية تراجعا الجمعة مع استئناف المستثمرين بيع الأسهم على خلفية الحرب في أوكرانيا بعد انتعاش اليوم السابق، متأثرة بارتفاع التضخّم في الولايات المتحدة مستوى غير مسبوق منذ 40 عاما، بينما بدأت بورصات أوروبا جلساتها على ارتفاع.

وفاقمت الرهانات على اتباع الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة نهجا أكثر تشددا للسيطرة على جموح الأسعار القلق في أسواق الأسهم، بينما نسف فشل المحادثات عالية المستوى بين كييف وموسكو لخفض التصعيد في الحرب الانتعاش المقتضب الذي سجّلته الأسواق.

لكن النفط ارتفع قليلا في محاولة للوصول مجددا إلى الأسعار غير المسبوقة منذ 14 عاما التي بلغها هذا الأسبوع في وقت تتحرّك الحكومات على الصعيد الدبلوماسي بحثا عن بديل للإنتاج الذي المتأثّر بالعقوبات المشددة والحظر على الصادرات الروسية.

المصدر : وكالة الانباء الفرنسية

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