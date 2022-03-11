فيفا يبدي إعجابه بملعب المدينة الدولي

2022/03/11 | 15:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أبدى الوفدُ التقني، المُرسل من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي والشركةِ الراعية لتصفيات كأس العالم، إعجابه بملعبِ المدينة الدولي الذي سيحتضن مواجهةَ منتخبنا ونظيره الإماراتي في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.وقالَ عضو الوفد اللبناني، طارق الحاج في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “الوفد متواجدٌ لليوم الثالث في العراق، وشاهدَ الملعب عن كثب، واطلع […]

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