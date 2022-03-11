وفد الفيفا التقني يبدي إعجابه بملعب المدينة الدولي

2022/03/11 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أبدى وفدُ الفيفا التقني، اليوم الجمعة، إعجابه بملعبِ المدينة الدولي الذي سيحتضن مواجهةَ منتخبنا ونظيره الإماراتي في الرابع والعشرين من الشهر الخالي.

وقالَ عضو الوفد اللبناني، طارق الحاج في بيان تلقته (بغداد اليوم). إن "الوفد متواجدٌ لليوم الثالث في العراق، وشاهدَ الملعب عن كثب، واطلع على كل ما يتعلقُ بالنقل التلفزيوني والشاشات والإعلانات والمؤتمر الصحفي وجميع التفاصيل التقنيّة التي تخص المباراة".

وأضافَ: إن "الانطباع كان ممتازاً بشأن الملعبِ والأمور جيدة جداً، حيث لمسَ الوفد تعاوناً كبيراً من قبل وزير الشباب رئيس الاتحاد، عدنان درجال، والملاكات العاملة في وزارةِ الشباب والرياضة واتحاد الكرة".

متمنياً أن تظهر المباراةُ بالمستوى التنظيمي الرائع.

تجدرُ الإشارة إلى أن الوفد الذي يزور بغداد يتكون من ثلاثة أشخاصٍ هم الروسي دمتري فكتسفوف والألماني جاكي ريهاسك واللبناني طارق الحاج.

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