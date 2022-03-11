بوتين يتحدث عن

2022/03/11 | 15:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، أنه تم التوصل إلى بعض التقدم في محادثات بلاده مع أوكرانيا، لكنه لم يذكر تفاصيل.

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