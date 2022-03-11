2022/03/11 | 16:00 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رويترز: داعش الارهابي يختار ابو الحسن القرشي زعيما جديدا له الخبير الامني - سيف رعد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: fZKSLO9WbBU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رويترز: داعش الارهابي يختار ابو الحسن القرشي زعيما جديدا له الخبير الامني - سيف رعد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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