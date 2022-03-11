درجال: التعاقد مع مدرب إيراني سينعكسُ ايجابياً على واقع كرة الصالات

2022/03/11 | 16:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد رئيس الاتحاد العراقي بكرة القدم عدنان درجال، أن التعاقد مع مدرب إيراني سينعكسُ ايجابياً على واقع كرة الصالات في العراق.وقال درجال خلال زيارته للوحدة التدريبية للمنتخبِ الوطني لكرة الصالات في قاعة جامعة كلكامش الأهلية بحسب بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ ان “الاتحاد يثق بقدرات وإمكانياتِ لاعبي المنتخب الوطني لكرة الصالات لتحقيق نتائج […]

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