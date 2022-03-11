2022/03/11 | 16:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع دخول العام الثالثة من حالة الطوارئ الوبائية، لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة يجدون صعوبة في استخدام الابتكارات في التطبيب عن بعد والعمل عن بعد والاختبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تداعيات الجائحة على ذوي الإعاقة.. هل عززت الإجراءت عدم المساواة؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تداعيات الجائحة على ذوي الإعاقة.. هل عززت الإجراءت عدم المساواة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).