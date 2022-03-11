توقعات الطقس في العراق وتقرير بكميات الأمطار الساقطة

2022/03/11 | 16:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، يوم الجمعة 11 آذار/مارس 2022، حالة الطقس في البلاد لليوم وللأيام المقبلة، مع تقرير بكمية الأمطار المتساقطة على البلاد خلال 24 ساعة الماضية.

طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون غائمًا جزئيًا في المنطقتين الوسطى والجنوبية

وتوقعت الهيئة انخفاض درجات الحرارة خلال يومي الجمعة والسبت في عموم المناطق العراقية.

وذكر بيان للهيئة تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون غائمًا جزئيًا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائمًا جزئيًا إلى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة منها، أما درجات الحرارة فستنخفض في عموم مناطق البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحوًا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائمًا جزئيًا، وسيكون أحيانًا غائمًا مع تساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الشمالية، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم عن السابق بعموم البلاد".

وأشار إلى أن "طقس البلاد ليوم الإثنين سيكون صحوًا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائمًا جزئيًا، أما درجات الحرارة سترتفع قليلًا في عموم البلاد".

وبيّن أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون غائمًا جزئيًا في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوًا مع بعض الغيوم، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى والشمالية، وسترتفع درجات الحرارة قليلًا في المنطقة الجنوبية".

وكانت هيئة الأنواء الجوية قد توقعت انتهاء موجة الغبار في البلاد يوم السبت المقبل.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري إنّ "تصاعد الغبار جاء نتيجة الفارق الحراري بين الكتلتين الحارة التي تأثرت بها البلاد قبل أيام والكتلة الهوائية الباردة التي كانت قادمة"، مبينًا أنّ "اتجاه الرياح يؤثر على تصاعد الغبار".

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