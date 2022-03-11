بوتين: “تحولات إيجابية” في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

2022/03/11 | 16:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، “تحولات إيجابية” في المحادثات بين بلاده وأوكرانيا، بعد أسبوعين من عمليات عسكرية.وقال بوتين لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، خلال لقاء متلفز في موسكو: “هناك تحوّلات إيجابية أكيدة، هذا ما أبلغني به المفاوضون من جانبنا”.وأفاد بأن المفاوضات “تجري حاليا بشكل شبه يومي”.ووعد بوتين نظيره البيلاروسي […]

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