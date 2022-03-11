الأمم المتحدة تحذر من تهديدات تواجه الأمن الغذائي العالمي

2022/03/11 | 16:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … حذر المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” شو دونيو، من أن الأحداث المرتبطة بأوكرانيا ستؤدي إلى تفاقم الأمن الغذائي العالمي.وأشار المسؤول إلى أن روسيا وأوكرانيا تحتلان مكانة مهمة في إنتاج الغذاء العالمي وإمداداته، والأحداث المرتبطة بالبلدين تهدد بتفاقم الأمن الغذائي العالمي، وفقا لما نقلته الخدمة الصحفية للمنظمة.وأوضح دونيو قائلا: […]

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