ديالى تعلن احباط السيطرة على  ارض مخصصة لبناء مستشفى حكومي ببعقوبة

2022/03/11 | 16:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلن مسؤول حكومي، الجمعة، عن احباط السيطرة على ارض مخصصة لبناء مستشفى حكومي ببعقوبة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” فريق مختصة باشراف مباشر من قبله احبط محاولة السيطرة من قبل احدى الجهات على 50 دونم من الاراضي مخصصة لبناء مستشفى حكومي في اطراف بعقوبة”.واضاف الحيالي،ان” اجمالي […]

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