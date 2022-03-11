المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....11 - محمد الحنفي

2022/03/11 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي الوضوح في الممارسة:.....2وبناء على ما سبق، وانطلاقا من مقاربة الأجوبة على الأسئلة، التي طرحناها، نصل إلى مقاربة الجواب على السؤال:ماذا نعني بالممارسة؟إننا عندما نقبل على تعريف ممارسة معينة، لا بد أن نستحضر مصدر الممارسة، واعتبارها موجهة، وهدفها، والغاية منها، حتى يكون التعريف ملامسا للجانب العلمي، ومن أجل أن لا يكون تعريفا قائما على ممارسة العبث، على مستوى التأطير النظري لل ......





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