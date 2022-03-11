تحرير المرأة وحرية الوطن - أميرة أحمد عبد العزيز

2022/03/11 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أميرة_أحمد_عبد_العزيز احتفل العالم باليوم العالمي للمرأة منذ أيام، وفي إنحاء العالم اختلف شكل الاحتفال، فيوجد دول تعتبر يوم 8 مارس عطلة رسمية، ويخرج الناس احتفالا به في الشوارع، ويوجد دول تكتفي بإحياء الاحتفال بقطاعات رأسية دون توقف العمل في هذا اليوم، ويوجد دول مثل مصر، كل يدلو بدلوه، الدولة تصنع احتفالا يمثلها، وتجد قطاعات حكومية ضرورة مشاركتها مثل الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.......وغيرهم، وعلى النطاق الشعبي، ......





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