2022/03/11 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع ثلاثة اشخاص واصابات بحادث مروع على طريق حلة - بغداد (صور)

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