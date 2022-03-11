نائب تتحدث عن حوارات كثيفة تشهدها الايام المقبلة

2022/03/11 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

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توقع القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، ان الايام المقبلة ستشهد حوارات ساخنة بين الكتل السياسية.

وقالت لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الحوارات ستكون على صعيدين، الاول حوار (كردي - كردي)، والثاني حوار (شيعي - شيعي)".

واضافت، ان "الجميع سوف يتجهون الى تكثيف الحوارات لغرض حسم منصب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة سريعا".

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