ميدفيديف: التنس الروسي قد يتعرض لحظر أكبر

2022/03/11 | 16:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الأول عالميا، أمله في أن يتم السماح للاعبي التنس الروس والبيلاروس بالمشاركة في المنافسات، لكنه يدرك أن هناك المزيد من القيود التي سيتعرضون لها.

وكانت بعض الجهات المسؤولة عن التنس، بما في ذلك الاتحاد الدولي للتنس، ورابطة لاعبي ولاعبات التنس، والبطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، قد أعلنت عن عدم السماح للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا بالمنافسة تحت أعلام بلادهم، بسبب غزو أوكرانيا.

وقال ميدفيديف، الذي تحدث مؤخرا عن رغبته في أن يحل السلام، إنه يأمل في اللعب في إنديانا ويلز.

وتابع البالغ من العمر 26 عاما: “من الصعب الحديث عن ذلك الموضوع، لأنني أريد لعب التنس، وأن ألعب في بلدان مختلفة..



أريد الترويج لرياضتي”.

وأردف: “أريد الترويج لما أفعله في بلدي بالتأكيد، والموقف الحالي هو أن الوسيلة الوحيدة هى اللعب دون تمثيل روسيا”.

واعترف ميدفيديف، الذي أصبح أول لاعب يتصدر التصنيف العالمي من خارج الرباعي (الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافائيل نادال والسويسري روجر فيدرر والبريطاني أندي موراي)، منذ شباط /فبراير 2004، بإمكانية فرض حظر أكبر.

وقال: “نحن لا نعلم أبدا..



بعض الرياضات اتخذت هذا القرار بالفعل، خاصةً الرياضات الجماعية”.وتابع النجم الروسي: “التنس ربما تكون واحدة من أكثر الرياضات الفردية انتشارا في العالم، حيث يعيش الجميع في أماكن مختلفة..



هناك دائما إمكانية لفرض حظر ، لكنني أمل في ألا يحدث”.

المصدر: KOOORA

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